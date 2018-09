Flybase og naboerne er uenige om dagsordenen

Det gode naboskab mellem Fighter Wing Skrydstrup og de nærmeste naboer bliver testet på et formøde torsdag eftermiddag inden borgermødet samme aften.

SKRYDSTRUP: Inden borgermødet torsdag aften om indfasning af F-35 kampflyene på Fighter Wing Skrydstrup, har flybasen også inviteret til et formøde på basen fra klokken 16.30 til 19.

Det er et såkaldt "godt naboskabsmøde".

- Det er ikke offentligt, det er for inviterede naboer; stort set naboer fra gader, der ligger op til hegnet, forklarer sekretær og overassistent Susanne Roldsgaard.

På Flyvestation Skrydstrups Naboers hjemmeside www.skpnabo.dk er der lagt et program ud for mødet. Men det kan værten ikke genkende.

- Det er ikke noget, vi har lagt ud. Jeg ved ikke, om det er noget, de vil snakke om på borgermødet samme aften.

Hun går ud fra at det er foreningens formand, som har lagt programmet ud.

- Det program, der ligger, er for Per Brommanns helt egen regning. Det går jeg ud fra, for det er ham, der styrer den der hjemmeside. Han har klippet lidt i vores invitation. Det er lagt ud op en åben hjemmeside, og det er ikke i orden.