Flugten, der ændrede Haderslev

Dagens billede fra Historisk Arkiv er fra 1911, og viser det gamle rådhus i Lavgade 5, der var centrum for en spektakulær flugt helt tilbage i 1706.

En juliaften i 1706 ender en diskussion i et drab. Den unge tjener Gerdt Andersen stak borgeren Christian Jensen ned i Slotsgade.

Begrundelsen var angiveligt, at Christian Jensen ikke ville flytte sig fra fortorvet. Gerdt Andersen var i forvejen kendt af retsvæsnet som en voldelig person, der altid var med, når ungdommen samledes i "muntert lag". Den unge drabsmand blev pågrebet og sat i byens fængsel, som dengang lå i kælderen under rådhuset i Lavgade 5. Sagen blev sendt til København og det juridiske fakultet i Rostock, som entydigt dømte Gerdt Andersen til døden. Derfor sad man en mørk novembernat i kælderen under rådhuset, og ventede på Haderslevs bøddel. Men i 1706 var fængselsbevogtningen en borgerlig pligt, så byens borgere skiftedes til at holde vagt ved drabsmandens celle.

Den novemberaften sad fire borgere i vagtstuen og spillede kort, mens byens nattevægter Niels Lund hentede øl. Gerdt Andersen stod i døråbningen til cellen, hvor han røg og snakkede med sine besøgende. Mange øl gled ned i løbet af natten, og da vægteren måtte ud for at stoppe et slagsmål ved torvet, glemte han at låse celledøren. Unge Gerdt Andersen så sin chance, løb gennem lokalet, låste døren udefra og stak af. Han flygtede op til Borgmesterens hus Torvet nr. 4., hvor han blev modtaget af husholdersken, der gav ham mad og drikke, og holdt ham skjult. Her lå Gerdt Andersen skjult mens hans håndjern blev filet over, hvorefter han blev smuglet gennem byen til Gammel Haderslev, hvor sognepræst Jens Raben tog imod ham, og skjulte ham. Det sidste man hørte til Gerdt Andersen var et brev til borgmesterens husholderske sendt fra Winsen syd for Hamborg.

Drabsmandens flugt skabte en masse drama, hvor både borgmesteren og præsten blev afskediget, og husholdersken og de kortspillende borgere blev fængslet. Hele sagen havde kastet et meget dårligt lys over tilstandene i byen, og en gruppe borgere forsøgte i de følgende år at rette op på sagerne i Haderslev. Bl.a. kom det frem, at der var stjålet af kassen, borgmesteren og rådmænd havde handlet med byens værdier til privat brug og begået nepotisme.

I de følgende år blev der arbejdet hårdt for at rette op i administrationen.

Gerdt Andersens flugt havde sat store spor i Haderslev.