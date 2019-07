Flugtbilist med 200 km/t: Kørte narkopåvirket med sønner på bagsædet

Haderslev: En 33-årig mand fra Haderslev blev torsdag eftermiddag jagtet af Syd- og Sønderjyllands Politi med mere end 200 kilometer i timen. Manden viste sig at være narkopåvirket og på bagsædet havde han sine to drenge på seks og syv år. Det skriver bt.dk.

Politiet starter jagten i Holsted ved Vejen. I første omgang slipper manden væk, men lokale borgere hjælper med at få manden fanget.

Et ægtepar ser bilen bag Brugsen i Hovborg og spærrer vejen for manden ved at parkere deres egen bil foran mandens.

- Vi vil gerne sende en stor ros til de lokale borgere som hjalp os, og de kunder fra Brugsen som viste en stor omtanke for børnene, siger vagtchefen til bt.dk.

Mandens blodprøve viste, at han var narkopåvirket, og desuden kørte han uden føreret.