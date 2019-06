Flere tusinde til folkemøde

Lige nu er der folkemøde på Bornholm. Men allerede i 1914 var der hvert år folkemøde i Sønderjylland for at styrke danskheden.

Dagens billede fra Historisk Arkiv er taget den 13. - 14. juni 1914, og viser det danske årsmøde i Haderslev. Deltagerne var samlet i området mellem Kløften og Kongevej. I baggrunden ses et hegn, der går langs Kongevej.

Det store offentlige møde med flere tusinde deltagere blev holdt samtidig med generalforsamlingerne i de tre store dansknationale foreninger: Sprogforeningen, Skoleforeningen og Vælgerforeningen. Sprogforeningens opgave var at bevare det danske sprog i Nordslesvig, Vælgerforeningen var de danske sønderjyders politiske organisation og Skoleforeningen sørgede for, at dansksindede børn kunne komme på efterskole og højskole i Danmark efter endt tysk skolegang hjemme i Nordslesvig.

Til årsmødet i Haderslev kom mødedeltagerne langvejs fra, og de lokale danske foreninger i Haderslev måtte skaffe overnatning til godt 500 personer. Kommunalforeningen stod for det praktiske arbejde med blandt andet at arrangere forskellige udflugter. Deltagerne kunne også høre rigsdagsmand H.P. Hanssens tale, hvor han redegjorde for foreningernes arbejde i de 50 år, der var gået siden 1864. Årsmødet var det sidste og største af sin slags. Kort tid efter begyndte 1. verdenskrig, som ændrede grænselinjen igen.