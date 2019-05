Flere tusinde gik i fakkeltog for freden

Haderslev: Flere end 10.000 var mødt op for at fejre lysfest i Haderslev lørdag aften. Årsdagen for befrielsen 4. maj 1945 blev for 70. gang markeret på kasernen, og som sædvanligt var der et stort fakkeloptog gennem Haderslev.

Spejdere, Fodslaw, Hertug Hans Festival, mange helt almindelige mennesker gik sammen med soldater, folk fra beredskabsstyrelsen og musikkorps fra Gravene til kasernen. Og som sædvanligt var det et storslået syn og en stærk manifestation af, at i Haderslev betyder lysfesten noget.