Flere sommerhuse til udlejning er et stort ønske

Mere end 100 sommerhusejere tog mod en kaffeinvitation og muligheden for at høre mere om udlejning. Turistorganisationerne mangler nemlig overnatningstilbud.

Sidste år var et rekordår for sommerhusudlejning i 2018 med 19,8 millioner overnatninger på landsplan.

- I øjeblikket er kapaciteten stort set udnyttet til sidste sengeplads - særligt i højsæsonen. Og med det fantastiske sommervejr sidste år, er der god grund til at forvente yderligere efterspørgsel i 2019, siger direktør for Destination Sønderjylland, Karsten Justesen i en pressemeddelelse.

Derfor inviterede turistorganisationen i samarbejde med Haderslev Kommune i lørdags til kaffemøde på Hotel Harmonien for give sommerhusejerne et overblik over muligheder og reglerne for udlejning af sommerhuse.

Sommerhuse er vigtige

105 deltagere havde valgt at bruge formiddagen på at få mere at vide om mulighederne, og det er et fremmøde som Destination Sønderjylland er glade for.

- Sommerhusene er en af de vigtigste former for overnatning, vi har til vores gæster, og det er ikke så tit, at vi er i kontakt med dem, som ejer husene. Så alene den dialog, der var på mødet, er noget, vi kan bruge, og så håber vi selvfølgelig, at nogle har fået mod på at leje deres hus ud, siger Karsten Justesen.