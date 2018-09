Flere skal opdage det gode liv på landet

- Vi skal have input til strategien, og det er jer, der er med til at lægge grundstenen, sagde formanden for landdistriktsudvalget, Bent Kloster (V), da han bød velkommen.

Onsdag aften blev det første konkrete skridt til den nye politik taget, da cirka 70 repræsentanter for landdistrikterne var mødt op på Tørning Mølle for at sætte ord på drømme, potentialer og kvaliteterne ved at bo på landet. Frem til den 29. oktober indsamler byrådets landdistriktsudvalg ideer både fra nedsatte arbejdsgrupper samt fra kommunens fagudvalg samt råd og nævn, som skal behandles af udvalget i november, inden det bliver præsenteret ved et nyt borgermøde 20. november.

Haderslev Byråd har fokus på landdistrikterne og har et særligt landdistriksudvalg. Politikerne har besluttet, at de lokale borgere skal være drivkraften for at igangsætte udviklingsprojekter, der kan fremme bosætningen og skabe arbejdspladser på landet. For at understøtte borgeraktivering bruger byrådet borgerbudgettering, hvor landdistrikterne får en pulje på 50.000 kroner, som de selv kan bestemme, hvad skal bruges til.

Positiv stemning

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, var mødt op for at sætte arbejdet i gang. Han glædede sig over det store fremmøde og at Haderslev Kommune både får en politik og en strategi.

Han pegede samtidig på, at det slet ikke står så ringe til på landet, som det ofte gøres til.

- Der er faktisk ved at opstå en positiv stemning, og det er ikke kun tale om urbanisering længere. Nu ser vi også, at flere 26- til 29-årige flytter på landet end fra landet. Og forskerne siger også, at urbaniseringen ikke er en naturlov, lød det fra Steffen Damsgaard.

Han pegede også på, at det ikke er rammebetingelser fra oven, der sætter ting i gang:

- Det er jeres samarbejde internt og i kommunen, der får det til at rykke.

Politikerne fra byrådets landdistriktsudvalg var mødt talstærkt op for at lytte og lade sig inspirere. Slesvigsk Partis Carsten Leth Schmidt lyttede blandt andet interesseret til, hvordan mange landdistrikter har svært ved at finde ud af at fortælle den gode historie.