HADERSLEV: Der er flere sigtelser på vej til personer, som har delt en meget omtalt video af seksuelt indhold med to 15-årige. Allerede foret år siden blev der varslet sigtelser mod 1004 personer landet over, for at del videoen, der på grund af drengen og pigens unge alder falder ind under betegnelsen børneporno.

Den gang blev otte lokale unge sigtet.

Nu er der 148 nye sigtelser på vej landet over. Heraf er de 15 sendt til Syd- Og Sønderjyllands Politikreds.

- Det er ikke alle, der er sigtet endnu. Vi har sendt dem ud til vores områdecentre. Heraf er de fire sendt til Haderslev. Det er unge mennesker, oplyser Leder af efterforskning i organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet vicepolitiinspektør Carsten Arentoft Andersen.

Umbrella-sagen har været sat i bero, da de første prøvesager måtte omkring landsretten og Højesteret. Højesterets dommere vurderede, at videooptagelserne er "særdeles krænkende".

Især for den 15-årige pige, der ses udsat for ydmygende handlinger. Hendes ansigt er fotograferet, og hendes fulde navn nævnes på lydsiden, påpegede Højesteret.

Men de to unge i videoen fra Nordsjælland krænkes altså stadig, så politiet har igen været ude og advare mod at dele filmklippet.