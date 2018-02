Flere nye undersøgelser skal give afklaring om støj fra F-35

1. marts holdes der et nyt stort borgermøde i Vojens Hallerne. Her fremlægges de nyeste beslutninger om de kommende jagerfly på Fighter Wing Skrydstrup.

SKRYDSTRUP: På et møde torsdag mellem forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og partierne bag forsvarsforliget og indkøbet af F-35 blev det besluttet at sætte flere undersøgelser i gang omkring Fighter Wing Skrydstrup og støjniveauet fra de kommen F-35 jagerfly.

Det er blandt andet en reaktion på den megen medieomtale, det seneste borgermøde i flybasen og et møde mellem forsvarsministeren og de berørte naboer for to uger siden.

På sidstnævnte møde opfordrede naboerne igen til, at Claus Hjort Frederiksen inviterede et F-35 til basen, så man kan måle støjen direkte på det, inden Danmarks egne F-35 bliver leveret.

Ønskerne om at få flyttet flyenes serviceområde længer ind på pladsen blev også gentaget.

På torsdagens møde blev der sat dato på det nye borgermøde. Det bliver torsdag den 1. marts i Vojens Hallerne.

- Det er helt fint, at et sker på et sted, hvor alle kan komme og ikke inde hos en, der er part i sagen. Der er også god plads, konstaterer det lokale folketingsmedlem Hans Christian Schmidt (V).

På det forrige borgermøde dukkede næsten 500 interesserede op.