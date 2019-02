Flere lokale tyveknægte blev buret inde sidste år

Tilsyneladende holdt han sig i ro, efter han blev løsladt sidste år. Under retssagen lovede han at flytte fra området. Han endte med at få en dom på 15 måneders fængsel.

Udviklingen i registrerede indbrud i private hjem fra 2017 til 2018: Haderslev fra 314 til 173. Aabenraa fra 185 til 191. Tønder fra 104 til 167. Sønderborg fra 377 til 671. Straffeloven - Bekendtgørelse af straffeloven - retsinformation.dk Ny paragraf i straffeloven fra 1. januar 2018: § 276 a. For indbrudstyveri straffes den, som uberettiget skaffer sig adgang til fremmed hus og uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse.

Naboer fik flere tyve

Til gengæld steg antallet af indbrud i private hjem i de andre sønderjyske kommuner. Værst gik det ud over Sønderborg, hvor indbruddene steg fra 377 i 2017 til 671 i 2018.

Tallene kan dog ikke helt sammenlignes de to år. For i 2018 skete der en ændring i registreringerne af indbrud, på grund af en ændring af straffeloven. Før blev listetyveri; hvor tyven går ind ad en ulåst dør, og tricktyveri; hvor tyven snyder sig ind eller bliver lukket ind, ikke registret som indbrud. Begge typer tyveri registreres også som indbrud fra 2018. Så 2018-tallene burde automatisk ligge højere. Det gør kun faldet i Haderslev endnu mere markant. Men på den anden side; så var der jo heller ikke så mange listetyverier længere. Til gengæld ser tallene for Aabenraa så ud til at være stabile.

Ændringen af straffeloven betød, at der kom en særlig paragraf om indbrudstyveri. Hensigten var, at indbrud i private hjem skal straffes hårdere.