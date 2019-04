Haderslev beder sammen med regionen om 28 millioner til en udvidelse. Allerede under byggefasen blev sundhedscenter Haderslev udvidet. Al plads er optaget.

Region Syddanmark har sammen med en række kommuner bedt om at få del i en pulje hos Sundheds- og Ældreministeriet på 207 millioner kroner. Pengene skal bruges til at udbygge og forbedre sundhedshusene.

Sådan forklarer formanden for byrådets sundhedsudvalg, Børge Koch (R), det ønske om en udvidelse, der vil give 1300 flere kvadratmeter i Sundhedscenter Haderslev.

- Man talte om, at centret var for lille, da man gik i gang. Hvorfor byggede man ikke større fra begyndelsen?

- Men vi håber også at kunne udvide vores sygeplejeklinik med de ting, der ligger under regionens vinger, og derfor er det dejligt, at regionen er gået med os, siger Børge Koch.

I Haderslev lyder ønsket på lidt over 28 millioner, og baggrunden er altså, at flere praktiserende læger vil placere deres praksis i centeret på Clausensvej.

Interessen voksede

- Det gjorde vi faktisk også. I byggefasen investerede vi seks millioner mere for at kunne udnytte kælderfunktionen, som nu også er fyldt.

Børge Koch mener, at bygherrerne, Haderslev Kommune og Region Syddanmark, fra begyndelsen ikke kunne forudse, hvor stor interessen fra eksterne aktører ville blive. Han fortæller, at interessen blandt praktiserende læger var begrænset, men at debatten om regeringens sundhedsreform har øget opmærksomheden på mulighederne i det nære sundhedsvæsen.

Sundhedsreformen indgår også i regionens beslutning om at støtte byggeri og udvidelse af de jyske og fynske sundhedshuse. I en pressemeddelelse, som Region Syddanmark sendte ud onsdag den 3. april, siger formanden for udvalget for det nære sundhedsvæsen, Bo Libergren (V):

- Regeringen vil med sin nye sundhedsreform gerne styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, men jeg kan berolige den med, at vi allerede er i fuld gang i regionerne. I Region Syddanmark har vi på nuværende tidspunkt 12 sundhedshuse.

Der er rift om den statslige pulje på 207 millioner. Alene i Region Syddanmark har Nyborg og Fredericia Kommune ønsker på henholdsvis 56 og 56,3 millioner kroner.