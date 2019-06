Flere indvandrerkvinder skal i job

Det vurderes, at 250 kvinder med indvandrerbaggrund er i målgruppen for projektet. De fleste har været på offentlig forsørgelse i mange år.

Haderslev: Flere kvinder med indvandrerbaggrund skal have foden inden for på arbejdsmarkedet. Det er ønsket fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, der vil søge en ny pulje om midler til et lokalt projekt.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Haderslev Kommune.

Et nyt projekt skal få flere kvinder med indvandrerbaggrund i job. Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev er ved at lægge sidste hånd på en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Styrelsen har udmeldt en ny pulje til en "styrket indsats for at få flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse".

- Vi er rigtig glade for, at der kommer fokus på netop denne målgruppe. I Danmark skal alle bidrage, hvis de kan - og vi vil rigtig gerne have flere indvandrerkvinder i arbejde, så de kan bidrage til samfundet, men lige præcis indvandrerkvinder kræver en særlig indsats. Derfor er det rigtig godt, at vi nu får mulighed for at søge om midler, der er dedikeret til dette område, siger Jon Krongaard, formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.