Flere dyrker motion i forening i kommunen

Ældre vil med

Den største medlemsfremgang i 2018 findes i gruppen over 60 år med en samlet fremgang på 20.167 unikke medlemmer, hvilket især er glædeligt for Haderslev Kommune, der er såkaldt Bevæg dig for livet-seniorkommune. Kommunen har fokus på at styrke tilbuddene til seniorerne for at bidrage til DGI og DIF's mål om at få verdens mest idrætsaktive nation, og her har Haderslev Kommune altså selv det seneste år bidraget med en fremgang til den store stigning i aldersgruppen 60 + på næsten seks procent. Selvom golf stadig er den idræt med flest seniorer, lader det til, at de ældre nu også finder ind i andre idrætsgrene, hvor der er opstået helt nye tilbud til seniorer, der her får mulighed for at dyrke motion, samtidig med at der er også er plads til socialt samvær. - Den store stigning i antallet af seniormedlemmer skyldes blandt andet, at idrætsforeningerne formår at fastholde de voksne medlemmer ved at styrke idrætstilbuddene og ikke mindst sætte fokus på det sociale samvær. Det er vores konstante ambition i DGI og DIF, at vi i foreningsidrætten sørger for at have motionstilbud til alle aldre og køn, siger Niels Nygaard, formand i DIF, i en pressemeddelelse.