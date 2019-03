Flere borgere skal hjælpe ved akutte ulykker

Når ambulancerne er længe undervejs er naboen tæt på. Derfor skal flere frivillige borgere udføre akuthjælp og samtidig udstyres med alarmer. Det mener formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, Børge Koch, med opbakning fra udvalget. Og måske skal der en akutbil til Gram.

Haderslev Kommune: Responstiderne i områder som Gram, Bevtoft og Sommersted lever ikke op til de servicemål, som er opstillet af RegionSyddanmark. I andet halvår af 2018 gik der i snit to minutter længere tid i Bevtoft-, Gram-området og i Sommersted-området før regionens akut- eller lægebiler nåede frem til ulykker som slagtilfælde og andre ulykker. Derfor vil Udvalget for Sundhed og Forebyggelse i Haderslev Kommune nu have flere frivillige borgere til at kunne hjælpe andre borgere i nød, før Ambulance Syd når frem.

- Vi har kig på den ordning, der går under navnet Danmark Redder Liv. Her bliver særligt uddannede frivillige udstyret med en app til telefonen. Når alarmen går, kan alarmcentralen sende en alarm til de frivillige reddere, der er tættest på ulykken, der dermed hurtigt kan rykke og yde førstehjælp eller det, der skal til, inden Ambulance Syd når frem, forklarer formand for udvalget, Børge Koch (R).

Han understreger, at beslutningen om at opfordre til mere borger til borger-hjælp ikke skal opfattes som en opgivelse af Haderslev Kommunes krav om, at regionen skal leve op til sine servicemål i Bevtoft, Gram og Sommersted. Men det vil generelt være godt for hele kommunen, hvis ordningen kunne udbredes til så mange borgere som muligt, mener Børge Koch.