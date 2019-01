Flere Sdr. Otting-forældre holder deres børn hjemme

Haderslev: Hvis det står til troende, hvad forældre til elever på Sdr. Otting Skole skriver på facebook-siden "Sønder Otting Skole 7-8-9- årgang 2019", så er der mange tomme stole i klasserne i dag.

Facebook-siden blev oprettet søndag og i løbet af aftenen havde den 260 medlemmer med livlig debat om, hvorvidt forældrene kunne holde deres børn hjemme fra skolen før embedslægens udtalelse mandag. Ifølge en afstemning på siden har 44 forældre klikket "Ja" til, at de holder deres børn hjemme fra skolen i dag, mandag.

Men til gengæld har 54 klikket "nej", hvilket også gav heftig debat på siden. Flere forældre gav udtryk for, at det er mest rimeligt at afvente embedslægens udtalelse, før forældrene begynder at protestere.

Andre ville blot handle ud fra det, de ser, hos deres børn. Ole Martinsen fra Starup er én af dem:

- Jeg har valgt at holde min datter hjemme i dag. Hun får ret hurtigt ondt i hovedet af at være på skolen, og så snart hun kommer hjem, går det væk. Og da de var i barakkerne, havde hun heller ingen symptomer, forklarer Ole Martinsen.

Ole Martinsen savner klare kendsgerninger og redelige oplysninger, for der er ting i hele forløbet, han ikke forstår.

- Hvor mange elever er reelt påvirkede af det her? Jeg forstår heller ikke, at man først kan erklære skolen for fri for svampesporer og så bagefter begynde at gøre rent for skimmel...? Der er flere ting i forløbet, som ville være rart at få en helt klar melding om, siger Ole Martinsen.

Det har ikke været muligt at få skolen til at bekræfte, hvor mange elever, der ikke er mødt i dag. Ledelsen sidder i møde.

Embedslægens udtalelse om indeklimaet ventes at komme i aften efter økonomiudvalgsmødet på rådhuset.