Fjernvarmen skruer ned på varmeregningen

Haderslev: Haderslev Fjernvarmes kunder får en julegave af de bedre. Den prisstigning på fjernvarmen, som i slutningen af november blev meldt ud, bliver ikke så slem som først antaget.

Udmeldingen i november var, at prisen på varme ville stige med mellem seks og ni procent i 2019, men ifølge direktør Morten Hartmann fra Haderslev Fjernvarme ender prisen kun med at stige 4,7 procent.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for at kunne holde prisstigningen så lavt, selvom bortfaldet tilskud til elproduktion - det såkaldte grundbeløb - efter os med en tabt indtægt på cirka fem millioner kroner, siger formanden for Haderslev Fjernvarme, Birger Rosager, efter at bestyrelsen har fastlagt budgettet for det kommende år.

Prisstigningen på 4,7 procent betyder, at varmeregningen bliver på cirka 360 kroner ekstra om året, hvis man bor i et hus på 130 kvadratmeter og har et varmeforbrug på 18,1 MWh. For en lejlighed på 75 kvadratmeter med et varmeforbrug på 15 MWH bliver de ekstra omkostninger cirka 300 kroner om året.