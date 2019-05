Fjernvarme siger nej til datacentre

HADERSLEV: Haderslev Fjernvarme har muligheden for at aftage overskudsvarme fra datacentre som Apple og Google, som er ved at etablere sig i Syddanmark. Men det bliver ikke aktuelt - i hvert fald ikke i første omgang.

Det sagde formanden Birger Rosager på generalforsamlingen, som havde 494 deltagere på Hotel Harmonien.

- Sammen med andre fjernvarmeselskaber i regionen og sammen med vores brancheorganisation er der lavet et flot stykke arbejde. Analysen viser, at brug af overskudsvarme ikke vil være attraktivt i Haderslev med de nugældende regler. desværre! sagde Birger Rosager i sin formandsberetning.

Han åbnede dog en dør for en ændring af denne beslutning. Det kræver dog, at politikerne vedtager regler, som gør det mere økonomisk attraktivt for fjernvarmeværker at modtage overskudsvarme fra datacentrene.

Direktør Morten Hartmann fremlagde investeringsplanen for 2019, og den indeholder en investering på 2,1 millioner kroner til udskiftning af cirka 3300 målere. Desuden skal der bruges tre millioner kroner på lækovervågning på de målere, som skal skiftes ud.