Fitness-kæde erstatter bowling i Gram

Gram: Fitness er mere efterspurgt end bowling. Derfor har Gram Fritiscenter og bowlingklubben i Gram indgået en aftale om at overlade bowlingbanerne til et nyt fitness-center. Kæden Local Fitness rykker ind i december.

- Gennem de seneste 5 måneder har vi i bestyrelsen arbejdet med en henvendelse vi modtog, om vi havde lokaler til at huse et fitness center. Uanset vores svar ville de etablere fitnesscenter i byen, fortæller formand for fritidscenterets betyrelkse, John Flemming Hansen, i en pressemeddelelse.Local Fitness er en stor spiller i det sønderjyske med 10-12 fitnesscentre. Aftalen i Gram er gældende fra den 1. december.

Men når den ene skal ind, skal en anden ud:- Desværre betyder det, at vi må nedlægge bowlingbanerne og dermed sige 'tak for denne gang' til Gram Bowlingklub og deres medlemmer, da fitness centret skal placeres hvor bowlingbanerne er. Vi har siden før sommerferien været i dialog med Gram Bowlingklub herom, som har taklet udfordringen meget professionelt, siger John Flemming Hansen.

Det har ligget bestyrelsen meget på sinde, at bowlingklubben fortsætter sit virke og den er allerede er startet op i Rødding Centret i stedet. - I bestyrelsen har vi gennem de seneste 6-7 år været vidne til en stadig faldende interesse for at bowle og dermed fald i indtægterne. Da vi samtidig indenfor overskuelig tid ville kunne se ind i en meget stor renovering af banerne, har vi med aftalen med Local Fitness fået mulighed for at ændre en negativ økonomisk udvikling til noget positivt for centret, siger John Flemming Hansen.I forløbet har bestyrelsen også haft med i overvejelserne, at der er andre ugentlige brugere af bowling bl.a. ÆldreSagen. Men også her gælder det, at der er færre deltagere til de ugentlige formiddags bowlingdage.