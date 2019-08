Fiskeskipper trækket stikket: Ingen fisk i Lillebælt

Bierhvervsfisker Niels-Gunnar Jensen fra Aarøsund har solgt sin kutter til en fisker i Nordjylland. Han havde ingen indtægt på fisk fra Lillebælt længere.

Det er ikke kun de de tyske lystfiskerturister, der giver op. Erhvervsfisker Niels-Gunnar Jensen, 64 år, fra Aarøsund har trukket stikket og solgt fiskekutter HV3, også kaldet "Johanne", til en fiskeskipper i Nordjylland. - Hele vinteren fangede jeg intet. Så jeg havde ingen indtægt på det. Men jeg er glad for, at jeg tog beslutningen og jeg har stor medlidenhed med dem, der fortsat skal forsøge at fange lidt fisk i Lillebælt, siger Niels-Gunnar Jensen. Det er ikke bare torsken, som er forsvundet fra Lillebælt, men også mere almindelige fisk som fladfisk og pigvar. Han tilføjer, at han sidste år alene på pigvar fangede 5-10 procent af det, han ellers plejede at fange på årstiden. JV kunne i sidste uge fortælle om én af dem, der i mange år har sejlet med lystfiskerturister på Lillebælt, Jens Mærsk. Han kunne for to år siden udstede fangstgaranti, men det kan han ikke længere. Fiskene er der ikke. Turisterne svigter nu også, og det er rygtedes blandt de tyske stangfiskere, at det er slut med fiskeriet i Lillebælt. En skolelærer og fritidsfisker fra Haderslev, Jan Petersen, vil dog ikke acceptere den tragiske udvikling. Han har nu sat sig i spidsen for en redningsaktion, Red Lillebælt, hvor han håber, at alle parter i fællesskab vil være med til at lave en indsatsplan for bæltet, så livet igen kan komme i balance.

Et til to år efter DanGødning-ulykken blev Niels-Gunnars garn helt sorte. Herfra gik det ned ad bakke med at fange fisk. Arkivfoto: Lars Fahrendorff

Dangødning For cirka et år siden besøgte JydskeVestkysten i havnen i Aarøsund. Her kunne Niels-Gunnar Jensen vise, hvor sorte og ildelugtende hans garn var blevet efter en tur hen over havbunden. Det sorte slam var kommet efter ulykken på virksomheden DanGødning på havnen i Fredericia. Virksomheden brændte i februar 2016 og 2700 tons kvælstof - muligvis mere - fossede ud i Lillebælt. Det var danmarkshistoriens største udslip af kvælstof. DanGødning bestilte og betalte godt et år efter en rapport hos Dansk Hydraulisk Institut om, hvor gødningen var ført hen med strømmen, og rapporten konkluderede, at det var de bedst tænkelige strømforhold, som havde ført kvælstoffet ud i det nordlige Lillebælt og ikke til det sydlige. Alligevel blev fiskeriet i det sydlige Lillebælt ruineret for Niels-Gunnar Jensen, men også for andre fiskere. Det kunne formaden for Bæltfiskerne, Allan Buch, Strib, bekræfte over for JV i juli sidste år. - Det er ikke så meget pengene. Det er bare fordi det gør mig vred, at man får lov at slippe så let fra så stort et svineri, sagde Niels-Gunnar blandt andet til JydskeVestkysten. Men siden sidste år er situationen forværret endnu mere. - I starten skulle jeg sejle længere mod syd for at fange noget. Men nu er det samme situation dér, forklarer Niels-Gunnar Jensen.

Der er nu ikke flere erhvervsfiskere tilbage i aarøsund. Arkivfoto

Overvåget Der er lige nu mange gisninger på, hvad manglen på fisk skyldes. DanGødning-katastrofen er blot én af buddene. Men der bliver på facebookgruppen Red Lillebælt også fremsat gisninger om gråsæl, skarv og bundtrawl. Men bundtrawl fra fiskekutterne er ikke skyld i det, mener Niels-Gunnar Jensen. - Det er en misforståelse. Der er masser af ynglesteder for fiskene, hvor trawl ikke kan komme. Vi er desuden totalt overvåget med GPS, så vi bliver afsløret med det samme, hvis vi har været steder, hvor vi ikke må fiske. Fiskeriet er så overvåget og gennemreguleret af papir og paragraffer, at du tror, det er løgn, siger Niels-Gunnar Jensen. - Men ellers er jeg helt enig: Bunden af Lillebælt har virkelig taget skade. Niels-Gunnar Jensen fortsætter dog med at bekymre sig for fiskeriet, selv om han nu går på land. Han har købt tre garn og to ruser. Og så vil han bruge sit jagttegn: Han har fået tilladelse til at skyde skarver.