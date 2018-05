Fiskeriministeren er ude med snøren i Haderslev

HADERSLEV: Den nyudnævnte fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) er bogstavelig talt ude med snøren på søndag den 20. maj. Hun deltager i arrangementet på Dyringkær put and take i forbindelse med lystfiskeriet dag.

- Det er for at markere, at lystfiskeriet er en stor del af hendes ressortområde. Det handler ikke kun om erhvervsfiskeri. Der er et arbejde i gang for at udvikle lystfiskeriet i Danmark, fortæller presserådgiver Anna Munk.

Eva Kjer Hansen vil blandt andet mødes med den lokale lystfiskerforening og høre om lystfiskeriet. Og så skal hun selv prøve at fiske.

Arrangementet på Ribe Landevej 152 varer fra klokken 9-13, er åbent for alle og gratis. Men det er en god idé selv at medbringe fiskestang.

Ministeren vil deltage i cirka halvanden times tid omkring middag. Det er det eneste arrangement ministeren deltager i på den landsdækkende lystfiskeriets dag.

Eva Kjer Hansen er også minister for ligestilling og nordisk samarbejde. Hun blev udnævnt den 2. maj.