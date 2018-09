Firenze holder midlertidig lukket efter vandskade

Gulvet i restauranten skal brækkes op efter vandskade. Indehaver Francesco Bueti forventer, at arbejdet vil tage et par uger.

HADERSLEV: Der er kommet afspærringer op på hjørnet ved Ristorante Firenze Pizzeria på Torvet 13.

Håndværkerne fra SB Tømrer er i fuld gang med at brække gulvene op inde i restauranten efter en større oversvømmelse.

- Da vi mødte mandag, var der vand over det hele - både i kælderen og i restauranten. Et rør til en kaffe og ekspresso-maskine i restauranten var sprunget i købet af natten, og vandet har stået og løbet ud over det hele, fortæller indehaver Francesco Bueti.

Nu skal gulvene udskiftes.

- Vi skal lige have overblik over, hvor store skaderne er. Arbejdet vil i hvert fald tage to uger, konstaterer indehaveren.

Ellers har han ikke meget andet at sige, end at det er selvfølgelig er rigtigt træls at skulle holde lukket for gæster.

På et opslag på Firenzes Facebook-side beklager familien Bueti overfor kunderne, at de har set sig nødsaget til at holde midlertidig lukket grundet vandskade.

Francesco og hans familie har drevet restauranten på Torvet i Haderslev.

I de år er der kun sket ganske få ændringer i restauranten.

Også nabo-ejendommen Torvet 14 er i øjeblikket under renovering, så derfor er det meste af hjørnet afspærret for gående trafik.

Der står en stigevogn fra Nicolaisens Ejendomme, og en maler er i gang med at give ejendommen en ny omgang maling.