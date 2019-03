Fire ungeuniverser kan blive selvstændige skoler for de ældste

Byrådets udvalg for børn og familie spørger nu ledelse, bestyrelse, medarbejdere og elever på ungeuniverserne, om de vil være selvstændige skoler. Formand for udvalg vil have den stærkeste skole.

- Det er oplagt. I Haderslev har vi styrket ledelsen på Sønder Otting Skole ved at ansætte en ny skoleleder til ungeuniverset, og på Lagoniskolen er det oplagt at spørge, fordi vi i forvejen skal finde en ny skoleleder, siger formanden for udvalget for børn og familie, Henrik Rønnow (S), der understreger, at det ikke er et opgør med fællesskolerne.

Samtidig får Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup samt Gram Skole mulighed for at vurdere, om selvstændige ungeuniverser også er noget for dem. Spørgsmålet bliver derfor sendt til høring hos ikke blot skolebestyrelser, men også blandt medarbejdere, elevråd og faglige organisationer med høringsfrist 2. april.

I forbindelse med gennemførelsen af Haderslev-reformen på folkeskoleområdet blev skolerne inddelt i tre universer.Børneuniverset er for børn fra 0 år til 3. klasse. Her er børnene i et socialt fællesskab, og forældrene indbydes til samarbejde og involvering. Forældre der står med vanskeligheder tilbydes hjælp og rådgivning.Junioruniverset er for børn i 4.-6.klasse. Her er vægten på faglighed og at give det enkelte barn hjælp til at finde ind til de personlige kompetencer. Der skal være plads til individuelle valg og rummelighed for de børn, der har behov for støtteUngeuniverset omfatter 7.-9. klassetrin. Her er der høj faglighed og specialisering baseret på kompetencer og valgfrihed. Den enkelte skal finde sin egen rytme og interesse i læringsprocessen. Lysten til uddannelsen skal fremmes. Der er ungeuniverser på Lagoniskolen i Vojens, Gram Skole, Sønder Otting Skole og Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup.

Skabt af situationen

Det er udvalget for børn og familie, der på sit seneste møde, har besluttet at spørge skolebestyrelserne om deres holdning til selvstændige ungeuniverser. Det sker efter, at Haderslev Kommunes økonomiudvalg besluttede at supplere ledelsen på på Sønder Otting Skole med en ekstra leder. Udvalget mente ikke, at én leder kunne håndtere opgaven med både at bygge en helt ny skole i sydbyen og samtidig tage hånd om de ledelsesmæssige udfordringer på en skoleafdeling med alvorlige indeklimaproblemer.

- Spørgsmålet er simpelthen skabt af situationen, og jeg finder det altid godt at spørge, siger Henrik Rønnow.

For tre år siden blev skolerne sidst bedt om at evaluere ungeuniverserne. Dengang ønskede skolebestyrelserne ved Sønder Otting Skole, Favrdal Fjelstrup og Lagoniskolen at fastholde ungeuniverserne som en del af fællesskolerne, mens Gram Skole ville overveje det.

- Men nu spørger vi altså igen, lyder det fra Henrik Rønnow.