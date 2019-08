FJELSTRUP: En af fem unge kunne fredag forlade Retten i Sønderborg som frikendt, selvom retssagen om mishandling og ydmygelse af en 16-årig dreng langt fra var slut.

Hverken det 16-årige offer for den halve time lange gennembankning eller hans 14-årige kammerat kunne placere den 16-årige pige på selve gerningsstedet.

Så anklager Henning Fuglsang Sørensen bad om en frifindelse med det samme.

Pigen havde på retssagens første dag selv forklaret, at hun skyndte sig at gå væk, da voldshandlingen begyndte, fordi hun i forvejen havde en betinget dom for vold.

- Jeg gemte mig. Jeg prøvede at tænke på noget andet, for jeg var ikke påvirket, forklarede hun.

De fire andre derimod skal ikke slippe for straf, og det skal koste: Henning Fuglsang Sørensen lagde op til at den 21-årige mand skal have to års ubetinget fængsel.

- Han anstifter til voldsudøvelsen. Han er koordinerende og styrende. Han står med kameraet. Det er hans idé, at forurettede skal tage tøjet af. Det er ham, som taler om voldtægtssagen, argumenterede han.

De to andre mænd på 20 og 23 år, havde haft "mindre" roller i overfaldet.

- De var praktiske grise i voldsudøvelsen.