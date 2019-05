På Ørby er der vildmarksbad, en bæk, der klukker og anden rekreation for børn, unge, ældre og handicappede. Tre års arbejde for elever fra fire produktionsskoler står nu klar.

Haderslev-området har fået en sansehave på en grøn, idyllisk plet på Ørby, hvor tre års arbejde med at etablere den er tilendebragt.

En elev og formanden for Haderslev Produktionsskoles bestyrelse, John Lauridsen, klippede snoren. Foto: Jacob Schultz

Lyst og venligt

Det er elever fra en række danske og tyske produktionsskoler, der har stået bag arbejdet med at indrette ejendommen på Ørby 6. Bygningerne er bygget om fra gulv til loft. I den ene længe er der blevet lyst og venligt. Her er indrettet handicaptoilet, tekøkken og et rum med bordfodbold.

- Alle brancher har været inde over, fortalte forstander ved Haderslev Produktionsskole, Michael Lau, da haven blev indviet.

Produktionsskolen købte for år tilbage fire hektar i området, hvoraf sansehaven udgør en hektar.