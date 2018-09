Fire blev sigtet i forbindelse med demonstration

En enkelt moddemonstrant forsøgte at slå partiformand Rasmus Paludan, da han demonstrerede søndag ved Varbergparken. En betjent blev ramt af et æg.

En 16-årig knægt fra Haderslev slog ud efter Rasmus Paludan uden at ramme, så han slap med en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

En 20-årig mand fra Odense blev sigtet for vold mod politiet. Han kastede et æg på en betjent.

HADERSLEV: Det lykkedes for Rasmus Paludan, stifteren af partiet Stram Kurs, at provokere nogle af tilhørerne så meget, at de blev anholdt søndag eftermiddag i forbindelse med demonstrationen ved Varbergparken.

De blev kaldt aber, og fik at vide, at de snakkede som aber. Nogle fik at vide, at de skulle bruge foundation, så de fik en anden hudfarve.

Partilederen for Stram Kurs advokat Rasmus Paludan og hans støtter gjorde hvad de kunne for at provokere moddemonstranterne. Foto: Jacob Schultz

Bødekassen bugnede

Flere medlemmer af Enhedslisten var også til stede og noterede sig en del af de mange provokationer, som dog ikke kun kom fra Rasmus Paludan. De oprettede en "bandekasse", så folk kunne donere penge for hver nedladende bemærkning, der blev noteret. 51 i alt.

- Nogle af dem gik på folks udseende. De blev kaldt aber, og fik at vide, at de snakkede som aber. Nogle fik at vide, at de skulle bruge foundation, så de fik en anden hudfarve. Men det var i højere grad dem som Rasmus Paludan havde med, som sagde det. Jeg kunne faktisk ikke rigtig høre, hvad han sagde, fortæller Helene Hellesøe Appel, som var opstillet ved valget til byrådet lokalt og til Folketinget i Vardekredsen.

Penge fortsatte med at komme ind mandag, så beløbet nåede op på 6177 kroner. Pengene går til den lokale forening i Varbergparken ved navn "Tilflyttere og danskere".

- Det er en venskabsforening, som laver forskellige projekter og gør meget for sammenholdet.

Omkring 300 deltog i demonstrationen søndag eftermiddag. Cirka 15 ankom med Rasmus Paludan. Han var i øvrigt også i Agerskov lørdag. Her glædede han sig over, at han kun så danskere. Hans video derfra ligger også på YouTube.