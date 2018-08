Finn siger farvel til pølsehuset

HADERSLEV: Byens ældste pølsehus får nye ejer per 1. oktober.

Finn Wissmann, bedre kendt som Pølse-Finn, har solgt pølsehuset på Gravene til en dame fra Kolding.

- Jeg synes, at hun skal have lov til at præsentere sig selv, men hendes søn hedder også Finn, så der bliver ikke ændret på navnet, fortæller Finn Wissmann.

I 2016 kunne Finn fejre 70 års jubilæum med pølsehuset, som han overtog i 1993 efter sin mor Rita Wissmann, så han nåede lige at få sit 25 års jubilæum som pølsemand med.

Han har besluttet gå på efterløn som 62-årig, fordi han gerne vil have tid til andre ting i sit liv.

- Selvfølgelig er det lidt vemodigt at skulle sige farvel. Min ryg har holdt lidt længere, end jeg troede, fortæller Finn Wissmann med et smil.

I de senere år er han begyndt at dyrke sport for at styrke sit helbred.

- Da jeg var ung, blev jeg kørt ned på motorcykel, og jeg fik nogle skader, som jeg har bøvlet med lige siden. Jeg har været gennem flere operationer med ryg og hofter. Nu vil jeg prøve at holde ryggen i orden ved at cykle og vandre, og så vil jeg se, om jeg kan komme lidt i motionscentret også, fortæller Finn Wissmann.

For tre år siden begyndte han også at vinterbade.

- Det giver mig et kick, siger Finn, som bor i Sønderborg med sin kone.

- Jeg bader hele året. Det er derfor, at jeg er viking. Når jeg kommer hjem fra arbejde om aftenen, så går jeg tit ned og får mig en dukkert, beretter Finn, som er medlem af den lokale vinterbadeklub, Sønderborg Vikingeklub.