Filmhold rykker til Haderslev

Skuespilleren Ari Alexander er i barndomsbyen for at optage en novellefilm. Skuespilleren Mia Lyhne er med på rollelisten.

HADERSLEV: Skuespilleren Ari Alexander får sin debut som instruktør, når han over fire dage er i Haderslev sammen med en stab på 24 mennesker for at optage en novellefilm. Ari Alexander er som søn af skuespillerne Connie Tronbjerg og Klaus Andersen, Teatret Møllen, vokset op i et skuespillermiljø og fik sin første store rolle som menig Justesen i Nordisk Films "9.april".

Det krævede noget overtalelse, og jeg er beæret over, at hun sagde ja. Ari Alexander

Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix Denmark Mia Lyhne kom med i "Over land og by" på et afbud. Her er hun fotograferet under optagelserne til "Dræberne fra Nibe" instrueret af Ole Bornedal. Arkivfoto: Olafur Gestsson/Scanpix

Sommerhus i Kelstrup Med på rollelisten er Mia Lyhne, som de fleste husker fra tv-serien "Klovn". Hun lod sig overtale, da den oprindelige skuespiller sprang fra ved udsigten til en stor rolle i en serie hos TV 2. Fra søndag den 5. til onsdag den 8. maj skal filmen "Over land og by" så optages. Skuespillerne kommer til at køre meget rundt, da en del scener foregår i en kørende bil, men et sommerhus i Kelstrup, som Ari Alexander har lånt, kommer til at spille en central rolle i dramaet. Købmandsbutikken i Sommersted bliver også kulisse i filmen, der har et beskedet budget: 50.000 kroner fra Haderslev Kommune og 5000 kroner fra Danske Dramatikere.

Provinsen - et eksotisk sted "Over land og by" handler om kultursammenstøddet mellem storbymennesker og livet i provinsen samt om vold og og alkohol i nattelivet i samme provins. Tre kvinder tager et par dage fra Købehavn for at koble af fra storbyens puls. Da den ene stammer fra Haderslev, går turen hertil, og de to andre betragter stedet som noget dybt eksotisk og fremmedartet. Kvinderne møder tre lokale mænd, der til gengæld er groet fast i lokalområdet, og mødet udvikler sig dramatisk. Foruden Mia Lyhne spilles de andre kvinderoller af Camilla Bendix og Marina Bouras. De lokale mænd spilles af Marc Christensen, der stammer fra Haderslev og nu opholder sig i London for at slå igennem som skuespiller, samt Jakob Åkerlind og Kristian Rossen, der også er skuespillere og stammer fra Sønderborg og Aabenraa. Ari Alexander regner med, at filmen, det bliver af 20-25 minutters varighed, er færdig midt i august. Premieredatoen tør han ikke sige noget om. Han vil i kontakt med Kosmorama i Haderslev med henblik på at få den vist her.