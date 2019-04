Gram: En ung mand på 18-19 år bør måske overveje en bedre printer en anden gang. I hvert fald gik det ikke, da han lørdag mellem 16 og 16.30 forsøgte at betale for et massage-besøg på Slotsvej i Gram med falske 500 kroner-sedler.

Udåden blev opdaget, meldt til politiet, og manden er nu sigtet pengefalskneri.

Gerningsmanden er fra Hjørring, men politiet har ingen oplysninger om, hvorfor han var i Gram for at få massage.