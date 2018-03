Fighter Wing vil holde bedre hus med støjkvoten

Årsberegningen for flystøj fra Flyvestation Skrydstrup i 2017 viser, at F16 tre måneder om året har haft en mindre overskridelse af støjgrænserne. Det skyldes især natflyvninger. Men det vil piloterne lave om på.

Skrydstrup: Nye støjberegninger fra flyvevåbnet viser, at F16-jagerne fra Fighter Wing Skrydstrup tre måneder om året har svært ved at holde sig inden for de tilladte støjgrænser på 150 decibel, mens flystøjen er en del under i andre måneder.

Chef for Fighter Wing Skrydstrup, oberst Uffe Holstener-Jørgensen, lover mere opmærksomhed på tallene fremover:

- Vi har ikke haft nok fokus på støjen fra F16 indtil nu. Men jeg kan konstatere, at den meget opmærksomhed på støjgrænserne for de kommende F35 kampfly også har betydet mere interesse for støjgrænserne for vores F16. Det vil vi nu forsøge at rette op på, siger Uffe Holstener-Jørgensen.

Beregningsmodellen "straffer" støj efter klokken 19 væsentligt og efter klokken 22 bliver støjen straffet endnu mere end støj i dagtimerne. Derfor er der også en forklaring på overskridelserne:

- Overskridelserne opstår primært ved brug af efterbrænder i forbindelse med vores natflyvninger efter klokken 19 og 22 i marts og november, fordi beregningsmodellen her ganger støjen med en højere faktor, forklarer Uffe Holstener-Jørgensen.

Det er altså forudsat i beregningen, at støj om aftenen og natten er værre for det omkringliggende samfund, end det er i dagtimerne.

- Det er en model, som svarer til den, der bruges til at regulere al mulig anden støj, eksempelvis fra industri. Og den skal vi også rette os efter, siger Uffe Holstener-Jørgensen.

Han vil derfor ikke bidrage til en debat om, hvorvidt det er værre at blive forstyrret på terrassen en lun sommeraften før 22, end det er at blive forstyrret, når man ligger og sover.

Til gengæld vil personalet på Fighter Wing Skrydstrup nu begynde at planlægge flyvningerne mere efter beregningsmodellen. Det er det, som ved borgermødet i Vojens blev omtalt som et "støjbudget".

- Jeg kan ikke love, at overskridelser aldrig mere vil forekomme. Men jeg vil love, at vi nu vil nørde mere i tallene og planlægge ud fra beregningsmodellen, siger Uffe Holstener-Jørgensen.

Ifølge modellen kan F16 tage "ekstremt mange" afgange i dagslys uden at det giver overskridelser. Til gengæld slår nogle få sene natflyvninger med brug af efterbrænder på en uge voldsomt ud i modellen.

- Det er måske lidt pudsigt, at vi kan flyve så meget i dagtimerne uden at overskride støjgrænserne, da det jo alt andet lige er den samme støj, som naboerne oplever. Så vi kommer nok til at arbejde en del med planlægningen af vores natflyvninger, siger Uffe Holstener-Jørgensen.