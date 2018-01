Fighter Wing går i vinterhi

Der måles støj på flybasen, mens knap halvdelen af de operative F-16 fly er væk.

SKRYDSTRUP: I fredags fløj fire F-16 fly på air policing i Baltikum. Fredag den 12. januar rejser yderligere otte F-16 fly til Portugal på vinterøvelse. Omkring 100 mand rejser med til Monte Real Air Base 150 km nord for Lissabon. Her skal de være de næste tre uger. Men tirsdag begyndte forsvaret også den efterlyste støjmåling på Fighter Wing Skrydstrup. Den skal vare i tre uger. Altså mens 12 fly er væk og støjniveauet formentlig er langt mindre en normalt. - Du har ret i, at vi flyver med færre fly herhjemme, men om det har noget som helst med støjmålingerne at gøre, det aner jeg ikke noget som helst om. Jeg er bekendt med, at der går et firma rundt på flyvestationen og laver støjmålinger for Forsvarets Ejendomsstyrelse. Jeg har bare givet dem tilladelse til at komme ind på min flyvestation, det er alt hvad jeg har med det at gøre, siger chefen for Fighter Wing Skrydstrup oberst Uffe Holstener-Jørgensen.

Det hedder "Winter Hide", fordi vi gemmer os for vinteren. Det er ren træning. Man får også den ekstra bonus, at der er nogle andre, man kan træne med, end dem man er vant til Presserådgiver Søren Bjørndal

Terminalstøj Hos Kampflyprogrammet bekræfter man at målingerne er gået i gang. - Som orienteret på borgermødet i Skrydstrup den 29. november skal der gennemføres en række støjmålinger fra ventilationsanlæg, maskiner, køretøjer med videre samt målinger på F-16 flyets motor i tomgang - ikke for flyvning. Disse målinger skal bruges til terminalstøjberegninger. Beregningerne vil indgå i det samlede billede for terminalstøj, som vil indgå i materialet til brug for anlægsloven for F-35 flyene, forklarer Kommunikationsrådgiver Flemming Diehl fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Det er ikke lykkedes at få et svar fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om, hvordan målinger fortages, eller om de færre fly på basen har nogen betydning for målingerne.