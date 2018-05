Fighter Wing fortsætter med Runway Run

Skrydstrup: For første gang nogensinde åbnede Fighter Wing Skrydstrup sidste år portene op til et motionsløb på F16 landingsbanen. Men ikke til et helt almindeligt løb - det var et løb i samarbejde med Team Rynkeby til gavn for børn med kræft.

I håbet om at samle endnu flere penge sammen i år udvides løbet, så der er en løberute på 10 km og en gå/løberute på 5 km på asfalt omkring flyvestationen og på landingsbanen. Derudover trækkes der lod blandt alle startnumre om en tur i F16 simulator, to ture i T17 fly og tre ture i svævefly.

Idémanden, Lisbeth Gripping Ribert, er til dagligt chefsergent hos Fighter Wing og cykler med Team Rynkeby for anden gang. Hendes begejstring for projektet er smittet af, og i år cykler to af hendes kollegaer på Fighter Wingen med til Paris med Team Rynkeby. Den ene er hendes mand Kim Ribert, der til dagligt er oberstløjtnant på flyvestationen - og medarrangør af Runway Run.

Alt overskuddet går naturligvis ubeskåret til Børnecancerfonden igen i år. Løbet finder sted lørdag 26. maj.