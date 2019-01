Fighter Wing Skrydstrup får endnu et travlt år

Flere ansatte blev hyldet under nytårsparaden på flyvestationen.

SKRYDSTRUP: Der blev drysset med små nyheder gennem nytårsparolen på Flyvestation Skrydstrup mandag eftermiddag. Chefen oberst Uffe Holstener-Jørgensen kom ind til nye toner. Slesvigske Musikkorps blæste et nyt signal; specielt komponeret til chefen for Fighter Wing Skrydstrup. Det fik de en tak for.

Også selve talerstolen var ny.

- Det er i den grad et signal om operativ enhed, konstaterede Uffe Holstener-Jørgensen.

Den bestod af canopyen fra et F-16 fly; altså glasset over cockpittet. Det var blevet overmalet med et kopi af det maleri, man kan se ude på gavlen af garageanlægget ved hovedvagten. Og det er igen malet af kunstneren Simone Aaberg Kærn.

Idémanden bag den nye talerstol er flyverspecialist Peter Schultz.

- Tak Peter. Det er et symbol på vores evne til at se muligheder og nytænkning og omsætte det til noget brugbart, konstaterede Uffe Holstener-Jørgensen.

Han var ikke den eneste der blev hyldet. Årets flyver blev seniorsergent Bo Lindahl. Han fik blandt andet skudsmålet; "en god leder og sparringspartner".

De to andre nominerede var kaptajn Bjarke F. Nielsen og korporal Susan Donner. Alle vandt desuden en tur på bagsædet i en F-16.