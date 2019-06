Festival-hegn væltede ned over lille pige

En pige fra 2. klasse og en hundelufter fik onsdag Kløftenfestivallens hegn ned over sig. Nu er alle hegn sikret med pløk og strop.

Haderslev: Der skulle tre voksne mænd til at befri en lille pige fra Kløften Festivals høje hegn langs Christiansfeldvej, efter at det onsdag cirka 14.45 væltede ned over hende, da hun kom cyklende langs hegnet.

En hundelufter, der hjalp med at befri pigen, blev selv fanget under det væltede hegn, da en kastevind pludselig fik fat i gitterværket:

- Jeg går tur med hunden og hegnet vælter pludselig ned over mig. Det er kun ved at bruge alle mine kræfter, at jeg kan bevæge mig. Og heldigvis kommer der en rask gut fra Kløften-festivallen og hjælper mig, fortæller Kent Bille.