Festdage i Starup mod ny succes

Starup: Det er næppe gået nogen Starupborgeres næse forbi, at der er festdage i byen i store bededagsferien. I hvert fald var der allerede fredag formiddag godt proppet med mennesker i hallen, hvor diverse boder med større eller mindre loppefund var klemt godt sammen, mens mulige købere susede rundt i cirklen med observerende øjne. På sportspladsen var der lidt længere mellem gæsterne, hvilket nok hang sammen med, at temperaturerne ikke viste sig fra deres mest gavmilde forårsside. Det afholdt dog ikke Lars Ryberg fra at nyde en kop kaffe med en af sine Starup-venner. Lars Ryberg drak sin kaffe i fuld sportsbeklædning, for hans festdag bød ikke på lutter afslapning, da han kort tid senere skulle løbe 10 kilometer til det såkaldte håndværkerløb rundt i Starupområdet. Han flyttede selv til byen for 10 år siden og spiller til daglig håndbold i landsbysamarbejdet Team Nøs. Det har givet mange lokale relationer, men ifølge ham er der alligevel noget særligt ved netop festdagene. - Det er den ene gang om året, hvor vi mødes på tværs af idrætsgrene, og det er med til at binde byen sammen, siger Lars Ryberg.

I løbet af festdagene forventer arrangørerne, at et sted mellem 4500 og 5000 mennesker kommer forbi. Starupborgerne er af gode grunde de mest trofaste gæster, men der kommer også folk fra den øvrige del af kommunen, og i forbindelse med lørdagens fodboldturnering kommer tilmed gæster helt fra Århus og Svendborg. De seneste tre år har tilsammen givet et overskud på 180.000 kroner, som går direkte til projekter i lokalområdet. Arrangørerne forventer, at overskuddet igen bliver omkring gennemsnittet fra de seneste par år - altså i omegnen af 60.000 kroner.

Et fælles bindeled

Netop ideen med at skabe et fællesskab for hele byen var den oprindelig grundidé, da festdagene blev sat i søen for syv år siden, lyder det fra kasserer i arrangementets styregruppe Heidi Warming Damm. - Til daglig er vi meget siloopdelte efter sportsgrene, og vi manglende et fælles bindeled. Dét har vi fået med festdagene, siger hun. Kassereren bakkedes op af styregruppens formand Michael Vesterholm, som i lighed med Heidi Warming Damm kunne afsætte nogle minutter til pressen. De havde været i sving siden onsdag, hvor festdagene officielt gik i gang med en større skolekoncert, og selvom der stadig var et par dage til fællesoprydningen søndag, kunne de godt tilfredse lave foreløbig status. - Det er det tilløbsstykke, vi havde forventet, siger formanden. Han glædede sig over, at det jævne vejr ikke havde skræmt folk væk, og et nyt pænt overskud til byens fælles bedste så dermed ud til at være i sigte.