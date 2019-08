Fem ting, der kan gøre byrådsmødet langt tirsdag aften

Nedrivning

Købmand Torben Arevads planer om at opkøbe og nedrive Aastrupvej 11 - en ældre bevaringsværdig villa fra 1800-tallet - har også skabt heftig debat.

Torben Arevad vil udbygge Kløften Park med to etagebygninger magen til dem, der i forvejen er i parken, men kritikerne mener, at den gamle villa sagtens kan sættes i stand og få nyt liv.

Torben Arevad fik modstand fra et enigt udvalg for plan og miljø, der alle vendte tomlen nedad. Når sagen alligevel kommer i byrådet skyldes det, at Haderslev Kommune ved at forhindre et salg med nedrivning for øje kan blive tvunget til at købe ejendommen eller betale de nuværende ejere den pris, som Torben Arevad har tilbudt for huset.

I en situation, hvor kommunen skal til at spare op mod 100 millioner kroner, har udvalgsformand Thomas Vedsted (LA) bedt om at få den i byrådet, så et flertal i byrådet også står bag.