SANDERSVIG: Der er igen anmeldt indbrud i sommerhuse på Havblik. Hele fem huse havde besøg af indbrudstyve, der mest brækkede vinduer op. Der blev tilsyneladende ikke stjålet noget. Indbruddene kan være sket op til og med fredag den 15. marts.

- Der kan være et lidt længere gerningstidspunkt, men vi formoder, at der at der er en sammenhæng mellem dem, siger politikommissær Henning Markussen.