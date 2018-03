Februar blev kold i Haderslev

Haderslev: For første gang siden november 2016 var det koldere end normalt i en måned, idet middeltemperaturen i februar beregnedes til minus 0,2 grader mod normal 0,5 grader. Det skriver Kurt Koch, der har sendt en opgørelse over vejret i Haderslev i februar.

I alt var der 16 frostdøgn i februar - altså dage, hvor temperaturen i løbet af det enkelte døgn på et eller andet tidspunkt har været under frysepunktet. Samtidig registreredes der fem isdøgn - det vil sige dage, hvor temperaturen døgnet rundt var under frysepunktet. Alt dette resulterede i, at Haderslev Dam i lange perioder var dækket af is. Men skøjtevejr blev det dog ikke til.

Nedbørsmæssigt var måneden mere tør end normalt med 46 mm mod normal 58 mm. Antallet af solskinstimer kom til at ligge en hel del over det normale, da solen skinnede i 102 timer mod normal 77 timer.

Vinterens middeltemperatur beregnedes til hele 2,0 grader mod normal 0,8 grader. Det var lunest i december og januar. Nedbørsmæssigt var vinteren ganske normal, idet der i alt faldt 245 mm mod normal 240 mm.

Antallet af solskinstimer var temmelig højt set over hele vinteren med i alt 221 timer mod normal 184 timer, og faktisk lå solskinstimetallet over det normale i alle tre vintermåneder.