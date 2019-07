Farvestrålende pop up-butik er åbnet på Torvet

A saree's Story er navnet på den butik, der er poppet op på Torvet 3 i Haderslev. Her har gamle indiske sari'er fået nyt liv - som jakker og kimonoer.

HADERSLEV: Der er skruet helt op for farverne i butikken "A saree's Story", der onsdag åbnede på Torvet i Haderslev.

Det er Nilsa Serrano Nøhr, der står bag både butik og design:

- Det er slow fashion, siger hun med henvisning til, at kollektionen denne gang består af vendbare jakker, kimonoer og bælter. Det er meningen, at det er noget, som alle kvinder kan bruge.

- Det er et bæredygtig brand med små eksklusive kollektioner. Alt er er one of kind. Der findes kun en af samme print. Det gør dem eksklusive, siger Nilsa og fortsætter:

- De appellerer til en luksusboheme-stil.

Nilsa står bag designet, som hun får syet i Indien.

Hun er vokset op med en mor, der var skrædder og det var hende, der, inden sin død, gav Nilsa det sidste skub til at komme bredere ud med sine designs.