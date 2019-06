Farver, musik og dans: Hertug Hans-optoget lokkede mange folk i gågaden

I gadebilledet fyldte også politikere, der stiller op til folketinget, hvor slutspurten er gået ind, inden krydserne skal sættes på onsdag. Indimellem musik og dans tilbød de gågadens gæster karameller og chokolade for - måske - at få et lille kryds i retur grundlovsdag.

Rødklædte soldater førte taktfuldt an i optoget efterfulgt af af tidligere æreshertuger. Musikanter og gøglere gav optoget lyd og farve til ære for gæsterne, der livligt fulgte med, mens optoget gik fra rådhuset og til Torvet, hvor dette års æreshertug skulle afsløres.

Haderslev: Der blev hujet og klappet, da det historiske Hertug Hans-optog lørdag bevægede sig igennem Haderslevs gader. Mange mennesker var mødt op for at følge det flotte optog, de flotte udklædninger og heste. Årets æreshertug blev som sædvanlig hædret på Torvet.

Overrasket æreshertug

Optogets højdepunkt er på Torvet, hvor årets æreshertug skal kåres. Borgmester H.P Geil (V) trådte frem for at at præsentere Claus Dall, der er valgt på baggrund af et stort hjerte, der banker for frivilligt arbejde, som flere foreninger i Haderslev har haft stor glæde af i tidens løb.

Claus Dall er formand i Haderslev Fodboldklub, og han var egentlig på vej på solferie i Spanien, da han for et par uger siden modtog et opkald fra H.P Geil. Det var besluttet, at Claus Dall skulle modtage den flotte hæder.

"Hvorfor?"

Det var det første Claus Dall sagde til borgmesteren, der begrundede udnævnelsen med Claus Dall store initiativ ikke bare i fodboldklubben men også i andre af Haderslev Kommunes foreningen.

- Jeg er meget beæret over at være blevet en del af den gruppe mennesker, og jeg ser frem til mange gode stunder med dem, siger han fra toppen af trappen på Torvet, hvor han netop er blevet hædret.

Efter udnævnelsen fortsatte optoget ned til Damparken, hvor der senere lørdag er liv i den gamle by, der er opstillet med boder med både tørt og vådt til ganen.