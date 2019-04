Far fik to års fængsel for at misbruge sine børn

Landsretten skal også tage stilling til straffen over den 39-årige lokale mand. Arkivfoto: Claus Thorsted

En søn og datter blev udsat for seksuelle overgreb af deres egen far. Sagen skal nu for landsretten. Den dømte er stadig fængslet.

HADERSLEV: En 39-årig lokal mand har fået to års ubetinget fængsel for at misbruge sin egen søn og datter seksuelt. Han blev oprindeligt fundet skyldig, men strafudmålingen blev udsat, da det først skulle vurderes, om han var egnet til en eventuel betinget dom med sexologisk behandling. Han havde blandt andet gennemgået en mentalundersøgelse. Under retssagen nægtede han sig skyldig. Det nærmeste, han kom en erkendelse, var, da han forklarede, at han selv var blevet misbrugt som barn, da han var anbragt på børnehjem. Han blev fundet skyldig i to tilfælde af andet seksuelt forhold end samleje med sin søn og to tilfælde af blufærdighedskrænkelse af sin datter. Overgrebene fandt sted for nogle år siden, da børnene var omkring otte og 11 år gamle. Krænkelserne skete på forskellige adresser i Haderslev Kommune, hvor familien boede.

Sagen kort Den 39-årige mand blev fundet skyldig i fire forhold. De to omhandlede anden seksuel omgang end samleje med hans søn, som var omkring otte år på gerningstidspunkterne. Datteren blev udsat for blufærdighedskrænkelse, da hun var omkring 11 år. Begge børns forklaringer blev afspillet på video bag lukkede døre i retten.

Ankede dommen Afsløringen af overgrebene kom midt under den 39-årige mands skilsmisse fra børnenes mor. Det var børnenes stedfar, som opdagede, at der var noget galt, da han afslørede drengen i at ligge i sin seng og se bøsseporno på mobiltelefonen. Den 39-årige har nu næsten siddet varetægtsfængslet et helt år. Efter han var fundet skyldig og igen efter han havde fået sin straf, blev han ført tilbage i arresten. Udover fængselsstraffen blev han dømt til at betale erstatninger. Sønnen blev tilkendt 40.000 kroner, datteren 15.000 kroner og deres mor 7500 kroner for udgifter til transport i forbindelse med børnenes psykologsamtaler. Begge børn har ADHD-diagnoser. Hendes 39-årige eksmand ankede dog dommen på stedet. Det samme gjorde anklager Mathilde Sørensen. Landsretten tager stilling til sagen på onsdag. Den dømtes navn er udeladt at hensyn til børnene.