Familien Nissen fejrer jul med dem der ingen har

Torben og Marian Nissen var mandag morgen tidligt oppe for at forberede en helt særlig juleaften sammen med en halv snes mennesker, de faktisk ikke kendte forud for denne jul.

HADERSLEV: Tilbage i februar skulle Marian Nissen, som personalerepræsentant i Kvickly Haderslevs bestyrelse, svare på, hvad hun kunne tænke sig at gennemføre i det kommende år. - Jeg svarede, at jeg gerne ville gøre noget for andre, og at jeg godt kunne tænke mig at holde jul for og med dem, der i Braineparken skulle sidde alene juleaften. Det første, den daværende varehuschef Lars Skovhus spurgte om var: Har du talt med Torben om det (Marians mand, red.), og det måtte jeg erkende, at det havde jeg ikke. Der var dog ingen grund til bekymring, fordi Torben havde gjort sig tilsvarende tanker, og sammen gik de i gang med at forberede aftenen. - Vi har nok smittet hinanden lidt, det gør man jo, når man har været gift i 30 år, siger Marian med smil i stemmen. Deres voksne børn var skeptiske i begyndelsen, det er de dog ikke længere. Tværtimod, julearrangementet er blevet et familieprojekt, som alle synes er sjovt og giver mening. Men allerede sidste år tog familien hul på det med at fejre jul med nogen, der sad selv: - Der var en beboer her i området, der var blevet alene 14 dage før jul. Vedkommende havde ikke andre at være sammen med, så vi inviterede den pågældende hjem til os, og det var en god oplevelse, og det satte tankerne i gang om at holde denne aften. Noget vi egentlig havde talt om tidligere, fortæller Marian.

Foto: Claus Thorsted En flot donation fra Sct. Georg Gilderne har givet det sidste ekstra creme til den særlige juleaften. Foto: Claus Thorsted

For dem der sidder selv Parret bor i Braineparken, og invitationen er delt ud blandt beboerne i Braineparken, hvor det krævede en særlig tilladelse at få lov at låne fælleshuset juleaften. - Normalt lejes det ikke ud den 24. december, så vi er meget taknemmelige for, at det har kunnet lade sig gøre, og vi håber også vi kan få en aftale næste år, fordi vi har allerede besluttet at gentage det næste år til jul, forklarer Marian. Hun har holdt strengt på, at det skal være for dem der sidder selv juleaften, og har i den forbindelse sagt "desværre" til en familie, der gerne ville melde fire personer til. - Om man er rig eller fattig, tyk eller tynd er ligemeget, men hvis man er fire, så er man ikke alene, pointerer Marian.

Foto: Claus Thorsted Torben Nissen (med nissehue, red.), der er gift med Marian er helt med på hendes projekt, og parret er meget taknemmelige for at have fået en donation fra Sct. Georg Gilderne til at gennemføre aftenen. Foto: Claus Thorsted

Flot opbakning Deltagerne blev inviteret til at komme ned allerede den 23. om aftenen, hvor der blev pyntet op, flettet hjerter og dækket bord med med mere. - Der var sådan en god stemning, og vores datter som kom direkte fra en lang dag på jobbet, som havde trættet, blev straks i godt humør, smiler Marian, der også sender en god tanke til en af genboerne Henrik Stig Hansen, der er en del af Sct. Georgs Gilderne, som har givet en donation på 2000 kroner til Marian og Torbens juleaften for dem der sidder alene. - Da jeg hørte om projektet blev jeg straks grebet og spurgte i mit bagland om ikke vi kunne støtte, og det kunne vi heldigvis, fortæller Henrik, der dertil har bidraget med at hjælpe til med for forberedelser borddækning med mere. - At vi fik donationen har betydet, at vi har kunne købe en lille gave til hver og at der er blevet plads til lidt portvin til risalámanden. Dertil har vi kunnet få kalkun til indkøbspris, billige frugter med mere, så det betyder, at der er lidt overskud, men det gemmer vi til næste år sammen med dugene og dekorationerne, slutter Marian, inden stegen kræver opmærksomhed.

Foto: Claus Thorsted Maden laves fra bunden, hvilket Torben og Marian hygger sig med. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Parret havde hver for sig gået og puslet med ideen, som Marian siger: Efer 30 års ægteskab kommer man til at tænke lidt ens. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Henrik synes naboernes initiativ er forrygende. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Som det sig hør og bør, så er der ingen, der tæller kalorier en sådan aften. Foto: Claus Thorsted