Familiefar satte efter frække indbrudstyve: - Det var ikke lige sådan jeg havde forestillet mig at tilbringe lørdag aften

En af beboerne på Fredstedvænget i Haderslev fik en lidt anderledes lørdag aften end planlagt. Ved 21-tiden jagtede han de tre indbrudstyve, der forsøgte at begå indbrud i en villa på vejen.

HADERSLEV: Det er dagen derpå for en familiefar på Fredstedvænget i Haderslev. Lørdag aften ringede en anden af vejens beboere på hans dør og forklarede, at han havde set en mistænkelig fyr luske rundt ved et andet hus på vejen, hvor beboerne ikke var hjemme lørdag aften.

- Vi blev enige om at gå en tur. Det har vi gjort så mange gange før, fordi vi har desværre oplevet flere indbrud i efteråret, så vi er lidt på vagt. Der var dog ikke noget at se, men på vej tilbage, så hører jeg et ordentligt brag af en stor sten, der smides gennem en rude.

Jeg løber straks ned til huset, hvor jeg ser en smadret dør, og så går alarmerne i gang. Da jeg kommer tæt på, kommer to personer stormende ud af huset, og løber gennem nogle haver ned ad en skrænt til en ventende bil. Den ene af dem vælter undervejs, jeg tror han glider, men de har et fornuftigt forspring, og jeg har jo også travlt med at ringe til politiet og sådan, så jeg når dem ikke, fortæller familiefaren, og tilføjer:

- Jeg når dog at se dem stige ind i en bil, hvor der sidder en tredje person bag rattet, og så kører de afsted. Han er selvfølgelig smart nok til ikke at tænde kørelyset, så jeg kan ikke se nummerpladen, og bilen er også beskidt.