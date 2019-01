HADERSLEV: Katte siges at have ni liv, men kun en død. Derfor vakte det stor sorg i huset hos Lars og Birthe Østerbye, da Birthe mandag morgen kørte ned på Simmerstedvej i Haderslev, hvor hun havde fået at vide, at der lå en rød kat, som var blevet kørt ned. En rød kat, der præcis så ud som familiens egen Mr. Mis.

- Det var et kæmpechok, for der lå Mr. Mis med sin røde pels, de fire hvide sokker og hvide aftegninger på brystet. Den var ilde tilredt, og det var voldsomt, men det var på en måde "rart" at få vished, fordi den havde været væk siden lørdag, og det lignede den slet ikke, fortæller Birthe Østerbye.

Selv om det var hårdt, og katten var ilde tilredt, fik Birthe den samlet op og kørte hjem til sin ejendom på Oksbølvej, hvor Mr. Mis få timer senere fik en fin begravelse.

- Den betød så meget for os. Vi fik den for et par år siden af en af vores venner, som holdt mange katte. Derfor var den hverken chippet eller tatoveret, forklarer Birthe, og uddyber:

- Jeg forelskede mig i den, da jeg så den første gang, fordi den mindede mig om den røde kat, der var en del af indboet, da vi for mange år siden købte huset, forklarer Birthe.

Birthe og Lars har alle dage haft kat og altid fået dem fra dyrehospitalet, og så har de været chippet og steriliseret, ligesom deres anden kat Mille, der også havde været påvirket af Mr. Mis' bortgang.