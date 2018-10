Fakkeloptog for Kim Larsen tæt på at mangle fakler

Torsdag morgen var der bekymring for om der kunne skaffes fakler nok til lørdagens fakkeloptog til ære for sangeren Kim Larsen, der døde søndag morgen. Men nu har butikschefen i den lokale Jem og Fix løst noget af problemet.

HADERSLEV: Onsdag var en sejr for den 20-årige Maja Hansen, der fra kommune og politi fik tilladelse til et fakkeloptog gennem byen lørdag aften til ære for Kim Larsen. Men allerede samme aften fik den unge kvinde et nyt problem.

- Der var åbenbart udsolgt af fakler i hele byen, forklarede Maja, der havde fået henvendelse fra flere, som havde været ude for at købe fakler til lørdagens optog, hvilket man selv skal have med.

Torsdag eftermiddag kunne Peter Boelskifte, der er butikschef i Jem og Fix Haderslev, dog bidrage til noget af løsningen:

- Vi har skaffet 30 pakker med tre styk i hver, så det er 90 i alt. Jeg kan dog ikke garantere, hvor længe vi vil have dem på lager, men vi har dem i hvert fald, sagde Peter Boelskifte, der guitarist i bandet "Masser af Succes", som er et Kim Larsen kopiband. Planen er at det band selv skal spille et andet sted i Jylland i weekenden.

Maja er som arrangør vildt glad for, at det nu er muligt at købe nogle fakler, så der kan komme lys over optoget. Hun håber dog, at en af byens øvrige byggemarkeder eller supermarkeder også finder nogle pakker med fakler på deres lagre, så alle der ønsker det, kan få mulighed for at tænde lys for lune Larsen. Under samtalen med Jem og Fix, som varede ganske få minutter solgte butikken faktisk to pakker.

Ikke færre end 105 har tilkendegivet, at de ønsker at deltage i optoget, og 388 har tilkendegivet, at de er interesserede. det glæder Maja Hansen og hendes kæreste Mads Thomsen, der onsdag på, at mindst 100 mennesker ville deltage i optoget, der begynder lørdag aften klokken 19 fra politistationen i Haderslev.

