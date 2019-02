Fætter BR's nye ejer dropper Haderslev

HADERSLEV: I sidste uge meldte Salling Group ud, at koncernen forventer at genåbne 25 Fætter BR-butikker i løbet af foråret.

Lokalt kunne udlejer Palle Seide fortælle, at han allerede havde en en aftale med Salling Group om overtagelse af lejemålet på Gravene 15.

Nu har Salling Group besluttet, at BR-butikken alligevel ikke skal genåbne.

- Lejekontrakten var underskrevet og det hele, men nu har Salling Group opsagt den igen, fortæller udlejer Palle Seide, som har følgende at sige om årsagen til det:

- Salling Group har aflyst Haderslev By. Det er åbenbart en beslutning, der er kommet oppefra, at det kun er i de 25 største byer, at der skal genåbnes butikker, fortæller Palle Seide, som naturligvis er ærgerlig over aflysningen af Fætter BR i Haderslev.

- Vi har nogle, der kigger på det, så det skal nok blive lejet ud igen ret hurtigt, siger Palle Seide.