Fætter BR på vej tilbage til Haderslev

Alt peger på, at Fætter BR på Gravene ér en af de 25 butikker, der genåbner til foråret.

HADERSLEV: Salling Group forventer at åbne de første af 25 Fætter BR-butikker i løbet af foråret.Det skriver Salling Group i en pressemeddelelse.

Det er endnu ikke meldt ud, hvor de 25 nye butikker skal ligge. Men det skulle være ganske vist, at Fætter BR-butikken på Gravene 15 er blandt de butikker, der genåbner.

Allerede i sidste uge bekræftede udlejeren, Palle Seide, at han har en en aftale med Salling Group om overtagelse af lejemålet.

- Salling Group har en lejeaftale med mig, så butikken kan genåbne om kort tid, sagde Palle Seide. Siden er butikkens vinduer blevet dækket til af Fætter BR gave-papir, og der er kommet lys og aktivitet i lokalet.

Salling Group har meldt ud, at koncernen går efter at sprede de nye Fætter BR-butikker over hele landet.

- Der er tale om et særdeles stærkt dansk brand, og de seneste ugers omtale af BR har understreget, at danskerne meget gerne vil holde liv i BR, lyder det fra Salling Groups administrerende direktør, Per Bank, i pressemeddelelsen.

Genåbningen af de 25 butikker sker, efter Toptoy, firmaet bag BR og Toy'R'Us, blev erklæret konkurs i december, og dele af virksomheden efterfølgende blev opkøbt af Salling Group.

Ved opkøbet overtog Salling Group udelukkende varelageret og rettighederne til BR-navnet.

Nu har Salling Group så valgt at videreføre 25 af de fysiske butikker, som vi kender dem, og mange af tidligere Fætter BR-medarbejdere har fået en mulighed for få deres jobs tilbage.

Endnu er jobbene til de 25 nye butikker ikke blevet opslået på Salling Groups hjemmeside, da koncernen som sagt ikke har offentliggjort beliggenheden på nogle af dem endnu.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at Salling Group forhandler med udlejere landet over om at overtage ledige butiks-lokaler.

De nye butikker kan både åbne i lokaler, der tidligere har huset Fætter BR, og de kan også åbne i nye lokaler.