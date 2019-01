HADERSLEV: Salling Group offentliggjorde torsdag, at selskabet har overtaget Fætter BR's varelager og varemærke.

Men den danske detailgigant er ikke nødvendigvis færdig med at samle rester op i legetøjskæden. Også flere af de lukkede Fætter BR Butikker kan genopstå om kort tid.Det skriver Dagbladet Børsen, som har talt med Salling Groups kommunikationschef.Èn af de lukkede Fætter BR- butikker, som Salling Group er interesserede i at genåbne er butikken på Gravene 15 i Haderslev.Det bekræfter udlejeren, Palle Seide, som fortæller, at han har været i forhandlinger med Salling Group om overtagelse af lejemålet.- Salling Group har en lejeaftale med mig, så butikken kan genåbne om kort tid. Det er noget med en godkendelse fra Konkurrencestyrelsen, der mangler, før de kan åbne, fortæller Palle Seide. Ved overtagelsen af Fætter BR's varelager og varemærke lød det også fra Salling Group, at koncernen, der blandt andet driver Føtex og Bilka, var klar til at overtage nogle af de mange dedikerede medarbejdere fra de lukkede Fætter BR Butikker landet over.Ole Schmidt var den sidste butikschef for Fætter BR butikken i Haderslev inden lukningen kort efter jul.Han nåede at være ansat i kæden i over 30 år.