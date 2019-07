Færre sure smil, men stadig ikke helt godt: Tre spisesteder i Haderslev har sur smiley

Der er blevet længere mellem de sure smil, men der er plads til forbedringer. Arkivfoto: Connie Bøgwad Schmidt

I begyndelsen af juli var der seks spisesteder i Haderslev, der måtte smykke sig med en sur smiley. Nu er det kun tre spisesteder, men kun et spisested har byttet den sure ud med en storsmilende smiley.

HADERSLEV: Der er blevet længere mellem de spisesteder, der må bære et surt smil på deres smileyrapport efter et besøg af Fødevarestyrelsen, men det er stadig ikke helt godt derude. Da JydskeVestkysten i begyndelsen af juli gjorde status, var der seks spisesteder i Haderslev, der havde en sur smiley. Siden har fire af spisestederne haft kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen, og kun et spisested, eller rettere madsted, Hollywood Pizza, har konverteret den sure smiley til en glad smiley.

Det betyder en sur smiley

Hygiejnen, herunder håndtering af fødevarer, rengøring og vedligeholdelse, de tre ting vurderes hver for sig med en kategori fra 1. til 4.

Derudover kontroleres virksomhedens egenkontrol og bedømmes med en kategori fra 1. til 4.

Sidst, men ikke mindst, tjekkes det, om kontrolrapporten er synlig for kunderne, dette vurderes også med en kategori fra 1. til 4.



Når Fødevarestyrelsens medarbejdere kommer på besøg i en virksomhed, undersøger de en række forhold. De vigtigste er:

Vurderingerne lægger til grund for den smiley, virksomheden modtager. Der er fire forskellige: En meget glad, der betyder ingen anmærkninger, en mellemfornøjet der betyder indskærpelse, en tvær, der betyder påbud, forbud eller tvangsbøder, og sidst en sur, der betyder, at virksomheden har fået en bøde, er blevet politianmeldt eller at autorisationen eller registreringen er frataget. I Haderslev er der i denne omgang 'kun' tale om bøder og ekstra kontrol.

Mellemfornøjet Ristorante Firenze på Torvet i Haderslev har haft to besøg siden JydskeVestkysten sidst skrev om smileyer. Ved det første besøg, den 4. juli, var alt i orden, på nær ophængning af smileyrapporten, og det kostede restauranten endnu en sur smiley. 19 dage senere, den 23. juli, kom Fødevarestyrelsen igen på besøg. Her var rapporten offentliggjort, men der blev fundet en spand med fem liter tomatsauce, som ikke var blevet kølet hurtigt nok ned, dertil blev lufttemperaturen i køleskabet målt til mellem fem og seks grader. Det resulterede i en mellemfornøjet smiley. Også Black Angus fik et kontrolbesøg den 4. juli. Her var var alt egentlig i orden, men selve smiley-rapporten hang ikke helt korrekt, og det betød, at restauranten måtte nøjes med en mellemfornøjet smiley.

Surt smil igen Også King's i Nørregade fik et kontrolbesøg den 4. juli, men her måtte de inkassere endnu et surt smil og to bøder, trods forbedringer i forhold til det forrige besøg. Der var kommet styr på rengøringen, men der var stadig råvarer, som ikke var tilstrækkeligt nedkølede. Det kostede en bøde på 7500 kroner, og dertil måtte restauranten slippe 2000 kroner, fordi den ikke havde for offentliggjort den seneste smiley-rapport. For høje temperaturer og feriepersonale har tidligere givet udfordringer til restauranten.

Slut med Enjoy Af Fødevarestyrelsens webside, www.findsmiley.dk fremgår det, at også Enjoy på Jomfrustien og Kyllingehuset har en sur smiley, men sandwichbaren er tilsyneladende lukket. Et papskilt på døren bekendtgør: "Vi lukker butikken - tak for nu". Kyllingehuset på Sønderbro, der også har en sur smiley er ligeledes lukket hele juli, men det er på grund af ferie. I Vojens er det pt. kun foreningen Ringgaard-Klanen, der har en sur smiley.