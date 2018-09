- Vi skal undgå, at så mange børn skal have undervisning i specialområdet, men det er vigtigt at sige, at de, der har brug for et tilbud, får det, siger formanden for børn- og familieudvalget, Henrik Rønnow (S).

Børn- og familieudvalget i Haderslev Kommune arbejder for, at de såkaldte almene klasser opnår en større grad af inklusion:

- Det er rigtig svært at flytte en elev fra special- til almenområdet. Det handler om, at elever får et tilbud, mens de går i den almindelige klasse. Derfor har vi afsat fem millioner i 2019 og ti millioner i 2020, og de penge målrettes indsatsen for at skabe et skolemiljø, så børnene kan være der. Det kan være mindre klassestørrelser eller to voksne i klassen, siger Henrik Rønnow.

Ømtåleligt emne

En mere "rummelig folkeskole" er et ømtåleligt emne, og SF's Bent Iversen, der sidder i børn- og familieudvalget, mener at vide hvorfor:

- Jeg var med til at starte det i 2010, og dengang greb vi det ikke særligt smart an, for vi begyndte at tale inklusion samtidig med, at vi gennemførte besparelser. Så blev det forstået sådan, at nu skulle vi sende elever fra specialområdet til almenområdet.

Jeg støtter stadig tanken om, at almenskolen skal være mere rummelig, for den kurve, der har været de sidste ti-15 år, hvor flere bliver sendt til specialundervisning, skal knækkes. Det er derfor, vi til forskel fra dengang har sendt ekstra penge - ikke mange, men dog nogle - til almenområdet.

- Kan I ikke frygte, at nogle forældre synes, at inklusionen går for vidt?

- Jo, men selv om vi i 2010 sagde "mere inklusion", så er der tværtimod kommet flere elever til specialundervisning. Myten om at vi har inkluderet for meget, passer ikke med virkeligheden, men det viser, at flere børn i almenområdet har udfordringer, og det er bekymrende, siger Bent Iversen.