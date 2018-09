Færre biler skal måske køre på Jomfrustien

Isoleret set vil Jomfrusti-projektet ifølge trafikanalysen, der er udført af Haderslev Kommune, generere mindre trafik end på nuværende tidspunkt.Antallet af bilture forventes at falde fra cirka 2770 til 2320 per døgn. Trafikken vil dog fordele sig anderledes på vejnettet end i dag. I trafikmodellen er der regnet med en årlig trafikvækst på 1,5 procent per år i Haderslev Midtby - svarende til en generel stigning på samlet 21 procent i 2030. På strækningen Teaterstien-Jomfrustien vil trafikken dog stige 40 procent i forhold til 2017.

- Vi skal simpelthen finde ud af, hvordan trafikken skal forløbe, fordi vi ved, der vil komme mere trafik i området i fremtiden siger formanden for udvalget, Benny Bonde (LA), der peger på, at kommunen skal finde en løsning, der både er gearet til at håndtere trafikmængden og tager hensyn til, at Jomfrustien-området skal være godt at opholde og bevæge sig i.

Den voldsomme trafikale stigning strider derfor imod ønsket om at binde Haderslev sammen på tværs af midtbyen, Jomfrutien og havnen. Mandag blev trafikudviklingen og mulighederne for at gøre noget ved den derfor drøftet af politikerne i udvalget for plan og miljø.

Ringvejen hvorhen?

Jomfrustien er i øjeblikket en såkaldt ringvej, og spørgsmålet er, om vejen fortsat skal være det, eller om hovedfærdselsåren i stedet skal være Bygnaf.

Politikerne i udvalget besluttede at følge en indstilling fra den stategiske styregruppe for Jomfrustiprojektet. Den har blandt andet anbefalet to scenarier. Dels at ringruten følger det nuværende forløb og dels at ringruten omlægges til et forløb via Bygnaf og Allégade - og altså nord for Jomfrustien.

Derved vil hjertet i den kommende Jomfrustibydel - parkanlægget i den nuværende Håndværkerpark - kunne blive bundet sammen med midtbyen.

Fordelen ved at bevare trafikken på Jomfrustien er, at det er lidt billigere, mens fordelen ved at omlægge den til Bygnaf er, at parken fra masterplanen bliver mere fredelig. Vi mangler dog at få undersøgt, hvad placeringen af ringruten vil komme til at betyde for muligheden for at tiltrække investorer til at bygge boliger i området, som masterplanen lægger op til, lyder det fra Benny Bonde.